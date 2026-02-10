LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis, aber mit Drogen intus
Steinbach-Hallenberg (ots)
Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Montagvormittag einen 42-jährigen Autofahrer in Steinbach-Hallenberg. Dabei stellten sie fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Zudem stellten die Polizisten fest, dass er das Auto, welches er nutze, ohne das Wissen des Halters bewegte. Mehrere Anzeigen und eine Blutentnahme im Klinikum waren die Folge.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell