Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Falscher Polizeibeamter scheitert an aufmerksamen Bankmitarbeitern - Betrugsversuch verhindert

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es im südlichen Stadtgebiet von Osnabrück zu einem versuchten Betrug durch einen sogenannten falschen Polizeibeamten. Eine 83-jährige Osnabrückerin erhielt einen Telefonanruf, in dem sich ein bislang unbekannter Betrüger als Polizeibeamter ausgab. Unter dem Vorwand, ein polizeiliches System zur Bekämpfung von Kinderpornografie finanziell unterstützen zu können, wurde die Seniorin aufgefordert, einen Geldbetrag in Höhe von 50.000 Euro bereitzustellen. Der Anrufer stellte in Aussicht, dass das Geld im Anschluss auf Fingerabdrücke untersucht und anschließend vollständig zurückgezahlt werde.

Die Geschädigte stand während des Gesprächs erheblich unter dem Eindruck der Situation und begab sich auf Aufforderung der Täter zu einer Bankfiliale in Osnabrück, um den geforderten Betrag abzuheben. Mitarbeitende der Bank wurden auf den ungewöhnlichen Sachverhalt aufmerksam, hinterfragten den Abhebungsgrund und deuteten die unklaren Angaben der Seniorin zutreffend als möglichen Betrugsversuch. Daraufhin verständigten sie umgehend die Polizei.

Im weiteren Verlauf brachen die Täter das vermutlich über mehrere Stunden geführte Telefonat ab. Zu einer Geldübergabe kam es nicht.

Dank des umsichtigen Handelns der Sparkassenmitarbeitenden konnte ein Vermögensschaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro verhindert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Betruges aufgenommen und weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass echte Polizeibeamte niemals am Telefon Geldforderungen stellen oder zur Übergabe von Bargeld auffordern.

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