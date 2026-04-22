Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Drogen statt Möbel - Polizei hebt geheimes Lager in "Storebox" aus

Osnabrück (ots)

Was lagert man eigentlich in einer angemieteten Storebox? Möbel, Kartons, vielleicht ein paar alte Erinnerungsstücke. Ein 32-jähriger Osnabrücker hatte offenbar ganz andere Pläne.

Seit Dezember 2025 ermittelt die Polizei Osnabrück wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen den Mann. Nach einem Hinweis auf mögliche illegale Aktivitäten in dem Lagerraum wurden umfangreiche Ermittlungen eingeleitet.

Am Dienstagmittag rückten die Ermittler an und durchsuchten eine von dem 32-Jährigen genutzte Lagerbox in der Innenstadt. Der Verdacht bestätigte sich schnell: Statt Hausrat stießen die Beamten auf ein Drogenlager.

In der Lagerbox stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher. Darunter rund 1 Kilogramm Marihuana, etwa 16 Gramm Kokain, circa 28 Gramm Haschisch, diverse Handelsutensilien, ein Smartphone sowie ein Einhandmesser.

Auch in der Wohnung fanden die Polizisten eine geringe Menge Kokain.

Die Ermittlungen dauern an. Für die Polizei Osnabrück stellt der Ermittlungserfolg einen weiteren Schritt im Vorgehen gegen den illegalen Drogenhandel dar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell