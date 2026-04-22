Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Barfuß mit Badeschlappen und Kopfhörern auf frisiertem E-Scooter unterwegs

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Osnabrück (ots)

Barfuß, Badeschlappen, Kopfhörer: Ein solches Outfit passt prima zu einem Sonnenbad am Strand. Beim Fahren auf einem E-Scooter ist diese Kombination jedoch gänzlich ungeeignet. Bei einer Schwerpunktkontrolle in Quakenbrück stoppten die Einsatzkräfte am Dienstag einen jungen E-Scooter-Piloten, der exakt das erwähnte Outfit bevorzugte.

Doch damit nicht genug: Bei der Kontrolle des E-Scooters stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Badeschlappen-Fahrer mit einem manipulierten Vehikel unterwegs war. So manipuliert, dass der E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von 79 km/h erreichen könnte. Erlaubt sind maximal 20 km/h.

Bei der mehr als sechs Stunden dauernden Schwerpunktkontrolle im Stadtgebiet Quakenbrück standen insbesondere E-Scooter im Fokus. In Quakenbrück sind vermehrt E-Scooter unterwegs, die immer wieder für gefährliche Situationen im Straßenverkehr sorgen. Hintergrund sind auch wiederholt festgestellte Mängel bei der Zulassung sowie das Fehlen des vorgeschriebenen Versicherungsschutzes.

Vor diesem Hintergrund ist es erwähnenswert, dass die Einsatzkräfte während der Kontrolle mehrfach von Passanten positive Rückmeldungen bekamen. Neben den Fällen, in denen aufgrund entsprechender Feststellungen Bußgelder verhängt wurden, setzte die Polizei vor allem auch auf die präventive Aufklärung. Die Verkehrsteilnehmer wurden gezielt angesprochen und über die geltenden Regeln informiert.

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