Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Graffiti-Schmierer verunstaltet Verkehrszeichen, Stromverteilerkästen und Laternenmasten im Ortskern

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht einen Graffiti-Schmierer, der am frühen Montagmorgen in Fürstenau diverse Verkehrszeichen, Stromverteilerkästen, Bordsteine sowie Laternenmasten verunstaltet hat.

Wenn man die Schmierereien normal deutet, dürfte es sich bei dem unerwünschten Künstler um einen Fan des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen handeln. Werder hatte am Samstag den Erzrivalen Hamburger SV mit 3:1 besiegt. Entsprechend waren die schwarzen Schriftzüge auf dem Bordstein des Kreisverkehrs Fröhlkingstraße/Burgstraße "Anti-HSV" und "Derbysieger". Warum dort dann auch noch "Anti-VfL" zu lesen war, lässt sich nur erahnen: Entweder gibt es auch eine Antipathie gegenüber dem VfL Osnabrück oder gar gegenüber dem VfL Wolfsburg.

Rund um den Schlosspark in Fürstenau wurden diverse Verkehrszeichen auf der Rückseite, Stromverteilerkästen sowie Laternenmasten mit grün-weißer Farbe besprüht. Bei der weiteren Fahndung im Stadtgebiet konnten an zahlreichen Stellen entlang der Burgstraße, Bahnhofstraße, Parkstraße, Lingener Straße und weiterer Straßen ebenfalls Graffitis festgestellt werden.

In der Nähe der Tatorte hatten Zeugen eine verdächtige Person mit schwarzer Sturmhaube (eher männlich) beobachtet, die wie folgt beschrieben wird: etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet (vermutlich mit Trainingsjacke/Windbreaker). Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 05439/969-0 oder 05901/96148-0.

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