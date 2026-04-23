Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Exhibitionistische Handlung auf Friedhof - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend kam es auf einem Friedhof am Dodeshausweg zu einer exhibitionistischen Handlung.

Gegen 19.45 Uhr hielt sich ein bislang unbekannter Mann in der Nähe von zwei Fußgängern auf und manipulierte an seinem Genital. Die beiden Betroffenen forderten ihn auf, dies zu unterlassen. Daraufhin entfernte sich der Mann zunächst vom Ort des Geschehens. Wenige Minuten später kehrte der Unbekannte zurück, diesmal ohne Hose, und lief an den beiden Personen vorbei. Anschließend entfernte er sich erneut in unbekannte Richtung.

Die Polizei wurde verständigt und leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich ein. Diese verliefen bislang ohne Erfolg. Ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen wurde eingeleitet.

Beschreibung des Unbekannten:

- 170cm - 175cm groß - leicht untersetzte Statur - kariertes Hemd - schwarze Fleecejacke - kurze Haare

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu der beschriebenen Person geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

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