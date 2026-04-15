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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten auf der Bundesstraße 212 bei Brake

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. April 2026, gegen 06:10 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 212 bei Brake zu einem Verkehrsunfall zwischen vier beteiligten Fahrzeugen.

Ein Audi, ein Skoda und ein Renault fuhren in genannter Reihenfolge auf der Bundesstraße 212 in Fahrtrichtung Nordenham. Der 33-jährige Fahrer eines weiteren Skodas übersah die vor ihm bremsenden Fahrzeuge zu spät und fuhr in Folge seiner Unachtsamkeit auf den vor ihn fahrenden Renault eines 42-Jährigen aus Berne auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Renault auf den Skoda eines 31-Jährigen aus Hude geschoben und der Skoda auf den Audi eines 31-Jährigen aus Elsfleth.

Leichte Verletzungen zogen sich der 33-jährige Unfallverursacher aus Brake, der 42-Jährige Renault-Fahrer und der 31-jährige Mann aus Hude zu.

In Folge der Kollision waren der unfallverursachende Skoda und der Renault nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 21.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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