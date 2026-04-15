Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrradfahrerin stößt mit Pkw zusammen und wird leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. April 2026, gegen 07:55 Uhr, kam es in Hude auf der Straße Hohelucht zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw-Fahrerin.

Die 55-jährige Chevrolet-Fahrerin aus Hude übersah beim Wenden in der Straße Hohelucht die sich annähernde 24-jährige Fahrrad-Fahrerin aus Hude. Es kam in der Folge zur Kollision der beiden, durch welche die junge Frau über die Motorradhaube des Pkw geschleudert wurde und sich leichte Verletzungen zuzog.

Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Am Pkw und am Fahrrad entstanden Sachschäden in Höhe von 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell