Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchsdiebstahl in Brake mit hohem Schaden +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben sich am Dienstag, 14. April 2026, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Schrabberdeich in Brake verschafft.

Die Täter durchwühlten sämtliche Räume, entwendeten Diebesgut und richteten insgesamt einen Schaden in Höhe von 100.000 Euro an.

Die Polizei Brake nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen. Die Polizei Brake ist unter der Telefonnummer 04401 9350 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell