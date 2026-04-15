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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. April 2026, gegen 12:00 Uhr, kam es in Lemwerder im Kapellenweg auf einem öffentlichen Parkplatz zu einem Verkehrsunfall.

Der Unfallverursacher kollidierte mit einem geparkten Ford und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher oder zum Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Brake unter 04401/9350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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