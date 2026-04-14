Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Emstek +++ Vollsperrung erforderlich

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Emstek sind am Dienstag, 14. April 2026, gegen 09:15 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden. An drei beteiligten Fahrzeugen entstanden hohe Schäden. Auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück war die Errichtung einer Vollsperrung erforderlich.

Zur Unfallzeit war ein 33-jähriger Mann aus Hannover mit einem BMW auf dem rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg wechselte er auf den mittleren Fahrstreifen und zwang dadurch einen 46-Jährigen aus Bremervörde zum Ausweichen. Er geriet in der Folge mit seinem Mini ins Schleudern und kollidierte seitlich mit dem BMW. Der 33-Jährige kam nach dem Zusammenstoß mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Mini des 46-Jährigen kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Er verließ seinen Pkw unverletzt, bevor ein folgender 35-Jähriger aus dem Ammerland mit einem VW mit dem stehenden Mini kollidierte.

Sowohl der VW als auch der Mini gerieten nach den Zusammenstößen in Brand, glücklicherweise konnte aber auch der Ammerländer seinen VW selbständig verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Emstek rückte zur Brandbekämpfung aus. Zur Behandlung des leicht verletzten BMW- und des schwer verletzten VW-Fahrers rückten zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug aus. Sie fuhren den Ammerländer schließlich in ein Krankenhaus. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 50.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Nach dem Unfall musste auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück eine Vollsperrung errichtet werden. Die Ableitung im Dreieck Ahlhorn übernahm die Autobahnmeisterei Wildeshausen, die Sperrungen und Reinigung im Bereich der Anschlussstelle Cloppenburg wurde von der Autobahnmeisterei Holdorf organisiert. Die Freigabe der Unfallstelle war erst um 14:00 Uhr möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell