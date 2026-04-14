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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstähle auf Baustellen an der Bundesstraße 212 +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen auf Baustellen entlang der Bundesstraße 212 im Zeitraum von Freitag 10. April 2026, 13:15 Uhr, bis Montag, 13. April 2026, 07:00 Uhr.

Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu Baucontainern auf einer Baustelle in Elsfelth am Bardenflether Hellmer. Neben den aufgebrochenen Containern wurde auch ein Radlader beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht beziffert.

Unbekannte Personen haben weitere Baucontainer auf dem Gelände der Sandgrube an der Motzener Straße aufgebrochen. Die entstandene Schadenshöhe wurde auf rund 7.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen verursachten die Täter erhebliche Schäden.

Die Polizei Brake nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401 9350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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