Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch: Bekanntgabe der Zahlen zur Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025

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Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. April 2026, veröffentlichte die Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch die Zahlen der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025.

Dem Anhang sind ein Pressehandout der Autobahnpolizei Ahlhorn, sowie ein Pressehandout für den Zuständigkeitsbereich der Polizei Delmenhorst, Landkreis Oldenburg und Landkreis Wesermarsch und eine Präsentation zu entnehmen.

Carsten Hoffmeyer, Leiter der Polizeiinspektion äußert sich wie folgt: "Der Anstieg der Unfallzahlen ist für mich nicht hinnehmbar - insbesondere dort, wo Menschen schwer verletzt oder getötet werden. Hinter jeder Zahl steht ein persönliches Schicksal, daher ist unser Anspruch ganz klar: Wir wollen schwere Verkehrsunfälle nachhaltig reduzieren. In der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch haben wir ein umfassendes, zielgerichtetes Konzept zur Verhütung schwerer Verkehrsunfälle entwickelt. Es setzt konsequent an den Hauptursachen an und bündelt unsere Maßnahmen dort, wo Risiken entstehen - bevor aus Fehlverhalten tragische Folgen werden. Ebenso klar ist aber: Prävention allein reicht nicht aus. Wer Regeln missachtet, gefährdet andere. Deshalb gehen wir auch weiterhin konsequent repressiv vor. Mit qualifizierter Verkehrsüberwachung erkennen wir gefährliches Verhalten frühzeitig, schreiten entschlossen ein und ahnden Verstöße ohne Ausnahme. Verkehrssicherheit gehört zu unserem Kernauftrag- jeden Tag, ohne Ausnahme."

Bei Rückfragen steht Ihnen die Pressestelle jederzeit zur Verfügung.

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