Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand einer Werbetafel an Geschäftsgebäude

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 13. April 2026, gegen 21:15, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Werbetafel am Gebäude eines Einzelhandelsunternehmen in der Straße Am Wehrhahn in Delmenhorst.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst und die Freiwillige Feuerwehr Delmenhorst rückten mit 22 Kameraden und Kameradinnen aus und übernahmen die Brandlöschung. Durch das professionelle Vorgehen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das direkt angrenzende Gebäude verhindert werden.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursachenerforschung auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern aber an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell