PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand einer Werbetafel an Geschäftsgebäude

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 13. April 2026, gegen 21:15, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Werbetafel am Gebäude eines Einzelhandelsunternehmen in der Straße Am Wehrhahn in Delmenhorst.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst und die Freiwillige Feuerwehr Delmenhorst rückten mit 22 Kameraden und Kameradinnen aus und übernahmen die Brandlöschung. Durch das professionelle Vorgehen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das direkt angrenzende Gebäude verhindert werden.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursachenerforschung auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern aber an.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren