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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Unfallflucht in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 11. April 2026, um 21:10 Uhr, bog eine 28-jährige Brakerin mit ihrem Pedelec aus der Schillerstraße in die Lange Straße in Brake.

Aufgrund einer deutlichen Alkoholisierung stieß die Frau beim Abbiegen gegen ein geparktes Fahrzeug und kam zu Fall.

Der Fahrzeughalter des betroffenen BMW wurde durch den Knall auf den Unfall aufmerksam und fand die 28-Jährige unter ihrem Fahrrad neben seinem PKW liegend vor.

Die Fahrradfahrerin versuchte sich nach dem Unfall der polizeilichen Aufnahme zu entziehen und stieg erneut auf ihr Fahrrad. In der Folge kollidierte sie mit einer Betonwand und stürzte erneut. Beamte der Polizei Brake trafen sie an und verbrachten sie zur Polizeidienststelle, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Der entstandene Schaden am geparkten BMW konnte bislang nicht beziffert werden.

Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen der Unfallflucht und eines wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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