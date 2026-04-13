Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 12. April 2026, um 17:40 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Braker mit seinem Motorrad die Raiffeisenstraße in Brake.

Eine 32-jährige Brakerin fuhr aus einer Grundstücksauffahrt in den fließenden Verkehr und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in welcher Folge der Kradfahrer zu Fall kam und sich schwer verletzte. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An dem Motorrad und dem PKW entstanden Sachschäden von rund 4.000 Euro.

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