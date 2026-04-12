Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Einsätze für die Feuerwehr +++ Brand in Entsorgungsbetrieb und Rauchentwicklung aus leerstehendem Gebäude +++

Delmenhorst (ots)

Am 11.04.2026 musste die Feuerwehr Delmenhorst zu zwei kleineren Bränden ausrücken.

Gegen 18:50 Uhr kam es in einem Entsorgungsbetrieb in der Ludwig-Kaufmann-Straße zu einem Brand in einem Abfallcontainer. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden, so dass der Brand sich nicht ausbreiten konnte. Angaben zu der Schadenshöhe liegen nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Um 20:10 Uhr rückte die Feuerwehr in die Louisenstraße aus, da dort eine Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude gemeldet wurde. Als Ursache für die Rauchentwicklung konnte eine Grillschale mit brennenden Materialen gefüllt ausgemacht werden. Durch das schnelle Ablöschen ist kein Schaden am Gebäude entstanden.

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