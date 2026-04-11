Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 11.04.2026

Delmenhorst (ots)

Wohnwagen ausgebrannt

Am Freitag, 10.04.2026 gegen 19:28 Uhr kam es in Jade auf einem Campingplatz an der Bollenhagener Straße zu einem Brand. Ein auf einer Parzelle stehender Wohnwagen geriet aus bislang ungeklärten Gründen in Brand und brannte schließlich vollständig aus. Zwei nebenstehende Wohnwagen wurden durch das Feuer bzw. durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Weiterhin wurde eine zum Campingplatz gehörende Wasserleitung beschädigt. Weitere Schäden konnten durch die eingesetzten Feuerwehren der Gemeinde Jade verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Einschätzungen ist ein Schaden in Höhe von mindestens 12000 Euro entstanden. Der Brandort wurde beschlagnahmt und Ermittlungen wurden eingeleitet

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Am Freitag 10.04.2026 gegen 15:01 Uhr befuhr eine 65-jährige Fahrerin eines Opel in Butjadingen die Oldenburger Straße aus Burhave kommend in Richtung Stollhamm. Aus ungeklärten Gründen geriet sie mit ihrem Fahrzeug in die rechte Berme. Beim Zurücklenken verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Infolgedessen überschlug sich der Opel und kommt schließlich auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrerin und ihre 71-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall "Wenden auf Kraftfahrstraße"

Am Freitag 10.04.2026 um 17:40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines VW-Caddy in Stadland die B 437 aus Richtung Varel kommend. Im Bereich des Zubringers zur B 212 fuhr er zunächst in Richtung Brake weiter. Im Bereich der dreispurigen B 212, Höhe ehemals "Hosen Mack", versuchte er sein Fahrzeug auf der Fahrbahn zu wenden, um schließlich in Richtung Norden weiterfahren zu können. Hierbei übersah er den 43-jährigen Fahrer eines Lkw, der die B 212 aus Richtung Nordenham in Richtung Brake befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei nicht unerheblicher Sachschaden verursacht wurde. Da es sich in dem Bereich des Unfallortes um eine ausgewiesene Kraftfahrstraße handelt, wurde gegen den 57-jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der VW-Caddy musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 13000 Euro geschätzt.

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