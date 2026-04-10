Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 3. April 2026, bis Sonntag, 5. April 2026, kam es in Lemwerder zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Durch bislang Unbekannte wurden mehrere Stromkästen sowie ein Altglascontainer mit einem politischen Symbol in weißer Farbe besprüht.

Der entstandene Gesamtschaden konnte noch nicht genau beziffert werden.

Die Polizei Brake nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

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