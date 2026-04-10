Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigung an Pkw +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 9. April 2026, in der Zeit von 18:55 Uhr bis 19:05 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem am Straßenrand geparkten Pkw Renault in der Helgolandstraße in Delmenhorst. Bislang Unbekannte zerkratzten die Beifahrerseite des Pkw mit einem unbekannten Gegenstand.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

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