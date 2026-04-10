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POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Leer +++ eine leicht verletzte Person
Delmenhorst (ots)
Am Donnerstag, 9. April 2026, gegen 14:50 Uhr, kam es auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Hatten in Fahrtrichtung Leer zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.
Ein 19-Jähriger aus Hude musste mit seinem Pkw Mini Cooper verkehrsbedingt auf der linken Fahrspur die Geschwindigkeit verringern.
Aufgrund von zu geringem Abstand fuhr ein 23-Jähriger aus Ganderkesee mit seinem Pkw VW auf den vorausfahrenden Pkw Mini Cooper auf.
Der 19-jährige Fahrer des Mini Cooper wurde durch den Unfall leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.
Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 7.000 Euro geschätzt.
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