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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Leer +++ eine leicht verletzte Person

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 9. April 2026, gegen 14:50 Uhr, kam es auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Hatten in Fahrtrichtung Leer zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Ein 19-Jähriger aus Hude musste mit seinem Pkw Mini Cooper verkehrsbedingt auf der linken Fahrspur die Geschwindigkeit verringern.

Aufgrund von zu geringem Abstand fuhr ein 23-Jähriger aus Ganderkesee mit seinem Pkw VW auf den vorausfahrenden Pkw Mini Cooper auf.

Der 19-jährige Fahrer des Mini Cooper wurde durch den Unfall leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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