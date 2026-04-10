Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 bei Ganderkesee +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 8. April 2026, gegen 05:05 Uhr, kam es zwischen einem Pkw und einem Lkw zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 bei Ganderkesee.

Ein 37-Jähriger aus Friedeburg befuhr die Autobahn 28 mit seinem Pkw VW in Richtung Bremen, als ein 46-Jähriger aus Veendam im Bereich der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost mit seinem Lkw auf die Autobahn 28 fuhr.

Der 46-Jährige missachtete hierbei die Vorfahrt des 37-Jährigen. In der Folge kollidierte der Lkw mit dem Pkw.

Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Jedoch war der Pkw VW des 37-Jährigen nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 15.500 Euro geschätzt.

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