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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 bei Ganderkesee +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 8. April 2026, gegen 05:05 Uhr, kam es zwischen einem Pkw und einem Lkw zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 bei Ganderkesee.

Ein 37-Jähriger aus Friedeburg befuhr die Autobahn 28 mit seinem Pkw VW in Richtung Bremen, als ein 46-Jähriger aus Veendam im Bereich der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost mit seinem Lkw auf die Autobahn 28 fuhr.

Der 46-Jährige missachtete hierbei die Vorfahrt des 37-Jährigen. In der Folge kollidierte der Lkw mit dem Pkw.

Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Jedoch war der Pkw VW des 37-Jährigen nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 15.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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