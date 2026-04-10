Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Backhauses in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 9. April 2026, gegen 13:25 Uhr, kam es in der Straße Brüning in Ganderkesee zum Brand eines Backhauses.

Aus dem Brennraum des Ofens schlugen Flammen auf den Holzanbau über, welcher in der Folge vollständig abbrannte.

Die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee rückte mit 30 Kameradinnen und Kameraden aus und übernahm die Brandlöschung. Glücklicherweise wurde niemand durch den Brand verletzt.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Ganderkesee nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

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