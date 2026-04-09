Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand von zwei Mülltonnen +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 8. April 2026, gegen 20:00 Uhr, kam es in der Bremer Straße in Delmenhorst zu einem Brand von zwei Mülltonnen.

Am Einsatzort gerieten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Papiertonnen in Brand. Durch einen 36-jährigen Anwohner konnte eine Papiertonne gelöscht und aus dem Gefahrenbereich entfernt werden.

Durch das professionelle Vorgehen der Berufsfeuerwehr der Stadt Delmenhorst konnte ein weiteres Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden.

Der 36-jährige Delmenhorster wurde durch Rauchgase leicht verletzt und vor Ort notärztlich versorgt.

Der entstandene Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

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