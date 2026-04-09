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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 8. April 2026, gegen 22:05 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen einen VW-Fahrer in der Wildeshauser Straße in Ahlhorn.

Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der 62-jährige Mann aus Molbergen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen den 62-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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