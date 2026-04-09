Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Ahlhorn
Delmenhorst (ots)
Am Mittwoch, 8. April 2026, gegen 22:05 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen einen VW-Fahrer in der Wildeshauser Straße in Ahlhorn.
Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der 62-jährige Mann aus Molbergen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.
Gegen den 62-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
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Philipp Mimjähner
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