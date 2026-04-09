Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von einem Pedelec in Hatten +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 8. April 2026, in der Zeit zwischen 10:15 Uhr bis 10:30 Uhr, wurde ein verschlossenes, schwarzes Pedelec der Marke Gazelle vor einer Tennishalle in der Ladestraße in Hatten entwendet.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hatten nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Hatten unter der Telefonnummer 04481/ 93753-0 in Verbindung zu setzen.

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