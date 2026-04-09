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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Flucht bei Verkehrskontrolle mit E-Scooter ohne Versicherung

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 8. April 2026, gegen 21:55 Uhr, beabsichtigten Beamte der Polizei Delmenhorst den Fahrer eines E-Scooters in der Breslauer Straße in Delmenhorst zu kontrollieren.

Als die Beamten ausstiegen, beschleunigte der 23-Jährige aus Delmenhorst mit seinem E-Scooter und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnten die Beamten den 23-Jährigen jedoch stellen.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert ist.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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