Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Flucht bei Verkehrskontrolle mit E-Scooter ohne Versicherung
Delmenhorst (ots)
Am Mittwoch, 8. April 2026, gegen 21:55 Uhr, beabsichtigten Beamte der Polizei Delmenhorst den Fahrer eines E-Scooters in der Breslauer Straße in Delmenhorst zu kontrollieren.
Als die Beamten ausstiegen, beschleunigte der 23-Jährige aus Delmenhorst mit seinem E-Scooter und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnten die Beamten den 23-Jährigen jedoch stellen.
Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert ist.
Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
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Philipp Mimjähner
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