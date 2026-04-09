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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw ohne Versicherungsschutz auf der Autobahn 1 bei Harpstedt unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 8. April 2026, gegen 18:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn den Fahrer eines Pkw Opel auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt in Fahrtrichtung Hamburg.

Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Pkw des 27-Jährigen aus Bremen über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt.

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt, die Kennzeichen entstempelt und die Zulassungsbescheinigung Teil I sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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