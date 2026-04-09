Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw ohne Versicherungsschutz auf der Autobahn 1 bei Harpstedt unterwegs
Delmenhorst (ots)
Am Mittwoch, 8. April 2026, gegen 18:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn den Fahrer eines Pkw Opel auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt in Fahrtrichtung Hamburg.
Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Pkw des 27-Jährigen aus Bremen über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt.
Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt, die Kennzeichen entstempelt und die Zulassungsbescheinigung Teil I sichergestellt.
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