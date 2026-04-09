Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Diebstahl von 400 Litern Benzin aus Lkw-Tank +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 7. April 2026, 17:55 Uhr, bis Mittwoch, 8. April 2026, 06:45 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte etwa 400 Liter Benzin aus dem Tank eines Lkw auf einem Autobahnparkplatz der Autobahn 1 bei Harpstedt.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnummer 04435/9316-115 in Verbindung zu setzen.

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