PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Berauschter Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 1 unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 9. April 2026, gegen 19:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen 31-Jährigen aus Hagenow auf der Autobahn 1.

Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass er mehrere Kinder im Pkw mitführte, welche vollständig ungesichert waren.

Zudem konnten die Beamten feststellen, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Außerdem stellten die Beamten Anzeichen einer Beeinflussung des Fahrzeugführers durch berauschende Mittel fest. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC.

In der Folge wurde bei dem 31-jährigen Pkw-Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 09:38

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Backhauses in Ganderkesee

    Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 9. April 2026, gegen 13:25 Uhr, kam es in der Straße Brüning in Ganderkesee zum Brand eines Backhauses. Aus dem Brennraum des Ofens schlugen Flammen auf den Holzanbau über, welcher in der Folge vollständig abbrannte. Die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee rückte mit 30 Kameradinnen und Kameraden aus und übernahm die ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 14:33

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand von zwei Mülltonnen +++ Eine Person leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 8. April 2026, gegen 20:00 Uhr, kam es in der Bremer Straße in Delmenhorst zu einem Brand von zwei Mülltonnen. Am Einsatzort gerieten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Papiertonnen in Brand. Durch einen 36-jährigen Anwohner konnte eine Papiertonne gelöscht und aus dem Gefahrenbereich entfernt werden. Durch das professionelle ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 14:02

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Ahlhorn

    Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 8. April 2026, gegen 22:05 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen einen VW-Fahrer in der Wildeshauser Straße in Ahlhorn. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der 62-jährige Mann aus Molbergen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den 62-Jährigen wurde ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren