Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Berauschter Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 1 unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 9. April 2026, gegen 19:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen 31-Jährigen aus Hagenow auf der Autobahn 1.

Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass er mehrere Kinder im Pkw mitführte, welche vollständig ungesichert waren.

Zudem konnten die Beamten feststellen, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Außerdem stellten die Beamten Anzeichen einer Beeinflussung des Fahrzeugführers durch berauschende Mittel fest. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC.

In der Folge wurde bei dem 31-jährigen Pkw-Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

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