Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der A1 in Richtung Hamburg bei Emstek mit einer schwer und zwei leicht verletzten Personen +++ schwer Verletzter ohne Fahrerlaubnis zunächst flüchtig

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 8. April 2026, gegen 10:55 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Ein 67-Jähriger aus Osnabrück befuhr die Autobahn 1 mit seinem Pkw Skoda auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Hamburg.

Ein 66-Jähriger aus Dinklage befuhr die Autobahn 1 mit seinem Pkw Jaguar auf dem linken Fahrstreifen, ebenfalls in Richtung Hamburg.

Der 67-jährige Pkw-Fahrer wechselte auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei den nachfolgenden 66-Jährigen aus Dinklage. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Jaguar und dem Skoda.

Der 67-Jährige und die 64-jährige Insassen des Skoda erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Der 67-Jährige wurde in eine umliegende Klinik verbracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entfernte sich der 66-jährige Jaguar-Fahrer trotz seiner schweren Verletzungen vom Unfallort auf unbekannte Weise. Im weiteren Verlauf konnten Beamte den verletzten Mann in einem umliegenden Krankenhaus antreffen und feststellen, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen den 66-jährigen Jaguar-Fahrer wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt.

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