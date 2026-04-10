Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee mit anschließender Unfallflucht einer beteiligten Person +++ eine Person leicht verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 9. April 2026, gegen 21:30 Uhr, kam es in der Gruppenbührener Straße in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer sowie einer Radfahrerin.

Die Radfahrerin hielt unvermittelt auf der Straße an und achtete dabei nicht auf den hinter ihr fahrenden 19-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Ganderkesee.

Der 19-Jährige musste hierdurch ausweichen, wodurch er zu Sturz kam.

Die Radfahrerin entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Der Fahrer des E-Scooters wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei Ganderkesee nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Ganderkesee unter der Telefonnummer 04222/ 94695-0 in Verbindung zu setzen.

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