Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeugführer trotz Fahrverbot sowie ohne Versicherungsschutz in Brake unterwegs
Delmenhorst (ots)
Am Donnerstag, 9. April 2026, gegen 09:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Brake einen 35-Jährigen mit seinem Pkw Mercedes.
Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass gegen den Mann aus Brake ein Fahrverbot vorliegt und er deshalb nicht berechtigt war, einen Pkw im Straßenverkehr zu führen.
Zudem wurde ermittelt, dass der Pkw über keinen Pflichtversicherungsschutz verfügt.
Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
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Philipp Mimjähner
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