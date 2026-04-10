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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall in Bauerschaft Hanstedt +++ Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 10. April 2026, gegen 10:20 Uhr, in Wildeshausen in der Bauerschaft Hanstedt.

Ein 63-jähriger Mann aus Wildeshausen fuhr mit seinem Motorrad eine kurze Strecke von einer Werkstatt nach Wildeshausen. Aus bislang ungeklärter Ursache rutschte das Motorrad in der Bauerschaft Hanstedt auf der asphaltierten Straße weg und der 63-Jährige kam mit seinem Motorrad zu Fall.

Der Mann trug während der Fahrt keinen Helm und zog sich schwerste Verletzungen zu.

Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Mann in ein umliegendes Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht geschätzt werden.

Die Bauerschaft Hanstedt wurde zeitweise vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Ronja
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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