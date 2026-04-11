Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 11.04.2026 hier: Korrektur der Tatzeit

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Versuchter Einbruch / Sachbeschädigungen an diversen Fensterscheiben von Einzelhandelsgeschäften / Zeugenaufruf

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen unbek. Täter mehrere Fensterscheiben von Einzelhandelsgeschäften des Jute-Center (Weberstraße) Delmenhorst ein bzw. beschädigten diese. Bei einem Geschäft versuchten unbek. Täter vergeblich, die Eingangstür aufzubrechen. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden geben, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-1559-115) zu melden.

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