Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen gesucht zu Sachbeschädigung an Pkw
Delmenhorst (ots)
Am Samstag, 11. April 2026, zwischen 02:00 Uhr und 09:20 Uhr, wurde ein PKW Ford erheblich zerkratzt. Der graue Ford war auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Middeweg in Brake geparkt.
Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 4.000 Euro geschätzt.
Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch, bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401 9350 zu melden.
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Ronja Weser
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