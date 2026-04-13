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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen gesucht zu Sachbeschädigung an Pkw

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 11. April 2026, zwischen 02:00 Uhr und 09:20 Uhr, wurde ein PKW Ford erheblich zerkratzt. Der graue Ford war auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Middeweg in Brake geparkt.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch, bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401 9350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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