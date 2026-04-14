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POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 14.04.2026 hier: Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der A1 in der Gemeinde Dinklage

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 14.04.2026 hier: Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der A1 in der Gemeinde Dinklage
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Delmenhorst (ots)

Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der A1 in der Gemeinde Dinklage

Am Montag, den 13.04.2026, gegen 21:10 Uhr kam es auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Unmittelbar vor dem Unfall wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer über den Notruf der Polizei ein PKW-Fahrer mitgeteilt, der die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg als Falschfahrer befahre. Zur Unfallzeit befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Bonn mit seinem PKW den zweiten Überholfahrtstreifen der Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Kurz nach der Anschlussstelle Holdorf kam ihm ebenfalls auf dem zweiten Überholfahrstreifen der PKW eines 75-Jährigen Mannes aus der Stadt Belm entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden wich er nach rechts aus und kollidierte dennoch seitlich mit dem entgegenkommenden PKW. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg beschlagnahmt. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme in Richtung Hamburg bis etwa 23:45 Uhr vorerst voll und anschließend für Reinigungsarbeiten halbseitig gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf rund 80.000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

PK BAB Ahlhorn

Tel.: 04435 9316-115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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