Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Einbrüche: Zeugen gesucht

Saalfeld/Rudolstadt/Unterwellenborn (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Saalfeld zu mehreren Einbrüchen und Diebstählen. Bereits am Sonntagmorgen informierte die Polizei über eine Häufung von Einbrüchen, insbesondere in Kellerräume von Mehrfamilienhäusern im Raum Saalfeld. Darüber hinaus wurden auch aus Rudolstadt weitere Fälle bekannt. Im Bereich des Kopernikuswegs drangen bislang unbekannte Täter durch Übersteigen eines Zauns in eine Gartenanlage Am Schießplatz im Ortsteil Schwarza ein. In der Folge bewegten sich die Täter auf dem Gelände, versuchten Gartenhütten aufzubrechen und drangen teilweise gewaltsam ein. Entwendet wurden unter anderem Fahrradzubehör, Beleuchtungsgegenstände, Getränke sowie geringe Mengen Bargeld. Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Aktivitäten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0071971 bei der Polizei Saalfeld zu melden.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Kronacher Straße in Unterwellenborn. Dort verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zu einem Verkaufsraum eines Imbisses nahe eines Supermarketes. Aus dem Innenraum wurden mehrere hundert Euro Bargeld sowie Lebensmittel gestohlen. Der Tatzeitraum liegt in der Nacht von Freitag zu Samstag. Auch hierzu werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Saalfeld unter Angabe der Vorgangsnummer 0071171 entgegen.

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