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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Mobiliar -Diebstahl gesucht

Sonneberg (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag kam es in der Gustav-König-Straße in Sonneberg zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten vom Hinterhof eines dortigen Restaurants mehrere Tische und Stühle im Gesamtwert von über 1.300 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die hochwertigen Möbelstücke mittels Kette und Schloss gegen unbefugten Zugriff gesichert. Dennoch gelang es den Tätern, diese zu entwenden. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gustav-König-Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0071900 bei der Polizei Sonneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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