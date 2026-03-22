Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Neues Jahr, neue Versicherung! - E-Scooter ohne Kennzeichen unterwegs

Sonneberg (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 20.03.2026 bis Sonntag, 22.03.2026 fielen Beamten der PI Sonneberg im dortigen Stadtgebiet insgesamt drei Fahrer von E-Scootern auf, an denen entweder veraltete oder gar keine Versicherungskennzeichen angebracht waren. In allen Fällen war festzustellen, dass kein Versicherungsschutz besteht.

In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei erneut daran, dass seit Beginn des Versicherungsjahres 26/27 am 01. März das grüne Kennzeichen ungültig und das neue, schwarze Versicherungskennzeichen an entsprechenden Fahrzeugen anzubringen ist. Ein Fahren ohne Versicherungsschutz stellt in jedem Falle eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar. Weiter können für den Fahrer im Falle eines Unfalls unkalkulierbare Kosten entstehen.

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