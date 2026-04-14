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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: NACHTRAG Verkehrsunfall in Ganderkesee +++ Fahrradfahrer verletzt sich tödlich

Delmenhorst (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 1. April 2026, gegen 15:50 Uhr, in Ganderkesee am Marktplatz.

Ein 90-Jähriger wollte auf sein Fahrrad aufsteigen, kam hierbei ins Schwanken und stürzte schließlich. Der Mann aus Ganderkesee stieß mit einem Pflanzentopf zusammen und zog sich trotz seines getragenen Schutzhelmes tödliche Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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