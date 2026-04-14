Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: NACHTRAG Verkehrsunfall in Ganderkesee +++ Fahrradfahrer verletzt sich tödlich

Delmenhorst (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 1. April 2026, gegen 15:50 Uhr, in Ganderkesee am Marktplatz.

Ein 90-Jähriger wollte auf sein Fahrrad aufsteigen, kam hierbei ins Schwanken und stürzte schließlich. Der Mann aus Ganderkesee stieß mit einem Pflanzentopf zusammen und zog sich trotz seines getragenen Schutzhelmes tödliche Verletzungen zu.

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