Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260413 - 0464 Frankfurt - Nieder-Eschbach: Exhibitionist festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am Samstagmittag (11. April 2026) einen Exhibitionisten fest, er leistete bei seiner Festnahme Widerstand.

Nach aktuellen Erkenntnissen kam es gegen 11:35 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung in einer U-Bahn. Eine Zeugin soll den Verursacher darauf angesprochen haben, woraufhin der Mann die Bahn verließ und sich im Bereich der Deuil-La-Barre-Straße auf eine Bank setzte. Wenige Augenblicke später trafen die mittlerweile verständigten Polizeibeamten ein, die eine Personenkontrolle durchführten. Der Beschuldigte versuchte zunächst seine Identität durch die Angabe falscher Personalien zu verschleiern. Die Beamten ließen sich jedoch nicht täuschen. Als sie ihn zwecks Identitätsfeststellung auf ein umliegendes Polizeirevier brachten, leistete er aktiven Widerstand, die Beamten wurden dabei nicht verletzt.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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