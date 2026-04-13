Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260413 - 0463 Frankfurt - Ostend: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Rettungswagen

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Sonntagmittag (12. April 2026) kollidierte ein Rettungswagen mit einer Straßenbahn, insgesamt wurden dabei vier Personen leicht verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr die Fahrerin des Rettungswagens gegen 13:35 Uhr den linken Fahrstreifen der Straße "Ratsweg" von der Wittelsbacherallee kommend. Als sie auf Höhe der Straße "Am Bornheimer Hang" nach links einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Der Rettungswagen wurde dadurch auf die rechte Fahrzeugseite umgekippt. Die drei Insassen des Rettungswagens sowie der Fahrer der Straßenbahn wurden leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Unfallstelle war für ca. 2 Stunden vollgesperrt.

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