Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260412 - 0461 Frankfurt - Griesheim: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 2-jähriges Kind wurde im Zuge eines Verkehrsunfalls am gestrigen Sonntagabend (11. April 2026) schwerverletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein 27-jähriger Autofahrer gegen 20:15 Uhr die Jägerallee entlang, als das Kind plötzlich von rechts kommend auf die Fahrbahn lief. Es kam zur Kollision und der Junge wurde schwerverletzt. Er wurde kurz darauf in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Unfallursachenermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell