Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260412 - 0459 Frankfurt - Preungesheim: Schreckschüsse bei Hochzeits-Autokorso - Polizei schreitet ein

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte lösten am gestrigen Samstagnachmittag (11. April 2026) einen Autokorso auf, nachdem dieser die Wegscheidestraße komplett blockierte und mutmaßlich Schüsse aus einer Schreckschusswaffe in die Luft abgefeuert wurden.

Die Polizisten wurden gegen 15:00 Uhr verständigt, mehrere Mitteiler meldeten Knallgeräusche, ausgehend von einem Autokorso, außerdem sei die gesamte Wegscheidestraße blockiert. Kurz nach der Meldung waren mehrere Polizisten vor Ort. Die Beamten fanden Pyrotechnik und eine PTB-Waffe (Schreckschusswaffe) bei den Feiernden auf und stellten diese sicher. Außerdem befanden sich im Nahbereich Platzpatronenhülsen. Der Autokorso wurde vor Ort aufgelöst, die Polizei hat die Ermittlung bezüglich des Tatverdächtigen aufgenommen.

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