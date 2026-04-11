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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260411 - 0457 Frankfurt - Kalbach: Rauchentwicklung auf Balkon

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Freitagmorgen (10. April 2026) kam es auf dem Balkon einer Wohnung in der Fritz-Bauer-Straße zu einem Brand, es wurde niemand verletzt.

Der Brand entwickelte sich gegen 19:35 Uhr, der Bodenbelag, die Fensterfront sowie ein Blumenkübel wurden dadurch beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ihn kurz nach ihrem Erscheinen löschen, Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich, die Polizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen, aktuell wird von Brandstiftung ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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