Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260410 - 0454 Frankfurt - Preungesheim: Spritztour mit gestohlenem Roller endet in Festnahme

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Abend (09. April 2026) nahm die Polizei zwei Jugendliche fest, die auf einem gestohlenen Roller unterwegs waren.

Gegen 20:30 Uhr meldete ein Zeuge mehrere mit FFP2-Masken vermummte Jugendliche, die sich im Bereich Marbachweg, Ecke Geiselsteinstraße auffällig verhielten.

Die Polizeibeamten begaben sich in den Bereich und stellten zwei maskierte Jugendliche auf einem Roller fest, die in Richtung Homburger Landstraße stadtauswärts fuhren. Die Beamten entschlossen sich, eine Kontrolle durchzuführen, jedoch missachtete der Fahrer die Anhaltesignale und fuhr zunächst weiter bis in die Jaspertstraße. Dort ließen sie das Gefährt stehen und Fahrer sowie Sozius flüchteten zunächst fußläufig.

Die Beamten konnten den 17-jährigen Beifahrer im Nahbereich und kurze Zeit später auch den 17-jährigen Fahrer in einer Mülltonne versteckt antreffen und festnehmen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Roller zuvor in der Gederner Straße entwendet worden war.

Die beiden 17-Jährigen müssen sich nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Sie wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

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