Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260409 - 0453 Frankfurt - Oberrad: Betrug durch Falsche Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Abend (09. April 2026) erbeuteten Betrüger mit der Masche der falschen Polizeibeamten Bargeld und Münzen eines Frankfurter Bürgers. Die echte Polizei sucht nach Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen klingelte gegen 21:30 Uhr zunächst das Telefon bei einem 71-Jährigen im Goldbergweg. Im Telefonat gab der Anrufer an, Polizeibeamter zu sein und, dass gleich Polizeibeamte an der Tür klingeln würden. In der Tat klingelt es kurz darauf und der nichtsahnende 71-Jährige öffnete einem Pärchen die Tür. Diese waren zivil gekleidet und gaben sich als verdeckte Ermittler aus. Sie sollten aufgrund von Betrugsfällen Bargeld und Vermögenswerte der Bevölkerung sichern.

Der ältere Herr übergab sodann eine hohe vierstellige Summe sowie Silbermünzen an das Betrügerpaar. Als er nach den Dienstausweisen fragte, gaben die beiden an, diesen aus dem Auto holen zu wollen, kamen jedoch nicht mehr zurück.

Der Mann konnte beschrieben werden als etwa 170 cm groß, dunklerer Teint mit einem schwarzen Vollbart und schwarzen, kurzen, glatten Haaren. Er war bekleidet mit einer dunklen Winterjacke mit gelblichen Applikationen auf der rechten Schulter und einer dunklen Hose.

Die Frau wurde ebenfalls als 170 cm groß, dunklerem Teint mit breitem Gesicht und blonden, langen, glatten Haaren beschrieben. Sie war mit einer grauen Strickjacke bekleidet.

Sollten Sie Hinweise zum oben genannten Sachverhalt haben, melden Sie sich bitte zu den Bürozeiten beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der 069/ 755 - 52408 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Zum Hintergrund:

Die Polizei warnt vor diesen Maschen. Insbesondere das Anmaßen als Polizeibeamte oder Staatsanwälte kommt wie in diesem Fall vermehrt vor.

Die echte Polizei fragt nicht nach im Haus oder bei der Bank befindlichen Vermögenswerten und nimmt diese auch nicht an sich. Sollten Sie vor diesem Hintergrund vermeintlich von der Polizei kontaktiert werden, so legen sie umgehend auf und beenden das Telefonat. Ein oftmals suggeriertes "Fernauflegen" durch die Betrüger wird genutzt, um einen anderen Betrüger ans Telefon zu bringen. Wählen Sie nach dem Auflegen selbstständig die 110.

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