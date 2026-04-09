Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260409 - 0450 ROADPOL-Speedmarathon 2026: Polizei gibt Messstellen in Hessen bekannt

Frankfurt (ots)

Die hessische Polizei nimmt auch dieses Jahr wieder am Speedmarathon des Netzwerks ROADPOL teil. Bei dieser länderübergreifenden Verkehrssicherheitsinitiative liegt der Fokus auf der Überwachung der Geschwindigkeit, um Unfälle aufgrund von nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit zu reduzieren und das Risiko von schweren Verletzungen oder gar Todesfällen im Straßenverkehr zu minimieren.

Der diesjährige Speedmarathon findet am Mittwoch, 15.4.2026, in der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr, statt.

Während dieser Zeit werden über 570 Polizistinnen und Polizisten sowie kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 230 Messstellen die gefahrenen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge kontrollieren.

Eine Übersicht der hessischen Messstellen, ebenso wie Informationen zum Speedmarathon, können auf der Internetseite der hessischen Polizei unter folgendem Link abgerufen und heruntergeladen werden: https://www.polizei.hessen.de/praevention/gemeinsam-sicher-in-hessen/sicher-im-strassenverkehr/roadpol-speedmarathon-2026

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