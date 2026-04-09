Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260409 - 0449 Frankfurt - Rödelheim: Brand eines Holzgebäudes

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (08. April 2026) brannte im Stadtteil Rödelheim ein Holzgebäude im Biegwald. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Gebäude aus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Gegen 19:55 Uhr meldeten Zeugen den Brand einer Hütte im Biegwald. Eine hohe Rauchsäule war bis dahin bereits weithin sichtbar. Bei dem Objekt handelte es sich um zum Zeitpunkt des Brandes leerstehendes, eingeschossiges Holzgebäude. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten der angerückten Feuerwehr konnte das zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand stehende Gebäude nicht mehr gerettet werden und ist nun einsturzgefährdet. Es entstand ein Sachschaden im unteren sechststelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nach Personen, die Hinweise zum Brand geben können oder verdächtigen Beobachtungen im betreffenden Zeitraum gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51599 zu melden.

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